„Kuidas sellise nahaalsusega võidelda?“ Esitatavate aruannete maht koormab ettevõtjaid

„Saime statistikametist järjekordse kohustuse ja uue aruande, mille peame täitma. Aruannete esitamise maht on niigi suur ja lihtsalt keeratakse pidevalt uusi peale,“ rääkis Delfi Ärilehele Rehvid Plussi juhatuse liige Kristjan Suurekivi.

Suurekivi sõnul ei tule nad nii suure aruannete esitamise koormusega toime. „Nagu ma aru saan, võivad nad kõigilt nõuda piiramatus mahus statistikat ja ettevõte peab seda pakkuma. Loobumise korral ähvardatakse karistustega. Mida teha ja kas neil ongi piiramatud õigused? Kuidas sellise nahaalsusega võidelda? Tean, et see on ka teiste ettevõtete jaoks probleem,“ tunnistas murelik ettevõtja.