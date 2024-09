Hulgaliselt eestlaste andmeid vaadanud naine pääses vaid noomitusega

Märtsi alguses võisid paljud eestlased märgata andmejälgija vahendusel, et eestlane Sire Kulla on nende isikukoodi järgi kinnistusregistris päringuid teinud. See tähendab, et ta sisestas inimese isikukoodi ja vaatas, missugune kinnisvara inimesele täpsemalt kuulub.