Varahaldur: tasuks loota, et Föderaalreserv kärbib intresse edaspidi aeglases tempos

LHV investorkogukonna juht Nelli Janson sõnas nädalale tagasivaatavalt, et üldjoontes oli nädal julgustav. „Kuna FED on inflatsiooniga siiski üsna kenasti hakkama saanud ja USA majandus kõrgete intressidega keskkonnas samuti hästi vastu pidanud, siis minul isiklikult kindlustunne mõnevõrra kasvas ja usun, et USA-l siiski õnnestub majanduslangust vältida,“ lausus Janson reedel.

50 baaspunkti suurune intressilangetus oli tema hinnangul pigem üllatus, sest Föderaalreserv on alates aasta alguses oma retoorikas oluliselt konservatiivsema tooni võtnud. Nii on jäänud mulje, et nad mingil juhul ei taha intressilangetamise tempoga kiirustada ning pigem olla enne täiesti veendunud, et inflatsioon on kontrolli all.