Kinnisvaramaakler: võrreldes kevadega on huvi olnud 50% kõrgem

„Pole vahet, kas vaatan portaalides kuulutuste klikkide arvu, sisse tulevaid päringuid või objektide külastusi, laias laastus on aktiivsus kasvanud poole võrra. Ehk kui enne oli 10 kõnet, siis nüüd on 15 ja see kajastub loomulikult lõpuks ka tehingute arvus,“ rääkis Leok.

„Natuke on turule tulnud positiivsemaid noote ja paljud pered on ka juba väsinud ootamast – elu tahab elamist ning lõputult ei saa üüripinnal või enda mikrokorteris suure perega konutada, kui tegelikult on võimalused oma esimese või lihtsalt suurema kodu soetamiseks olemas. Pakkumisi on oluliselt rohkem, valik suurem ja hinnatase pole ka enam nii röögatu, kui veel aasta-kaks tagasi,“ kirjeldas Leok.

„Sügis näitab ära, kas oleme hetkel turu põhja kompimas, kuid hetkel tundub küll, et kannatuse katkemine on raha taas tasapisi liikvele lükanud,“ lisas ta.

Pindi Kinnisvara personalijuht Ruth Tamsalu ütles, et erialaliitude ja kinnisvarafirmade ühistöö tulemusel on maaklerite maine oluliselt parenenud ja maakleriamet on muutunud taas ihaldusväärseks.

„Kuna me värbame hetkel üle 30 maakleri aastas, siis näeme selgelt, kuidas inimeste hoiakud on maakleriameti suhtes muutunud. Sellist olukorda, et 30 maakleri ametikohale kandideerib üle 300 inimese, pole me varem veel näinud ja kindlasti pole see ainult ilusa reklaamikujunduse tulemus,“ kinnitas Tamsalu.

„Erinevalt eelmisest sajandist ei ole kinnisvaramaaklerid enam üksiküritajatest põlve otsas nikerdajad, vaid tugevalt välja koolitatud tippspetsialistid, kelle kutseoskused on ajaga väga jõuliselt paranenud. Eriti praegusel loiul turuperioodil, kui kinnisvara müük vajab professionaalset lähenemist, on nõudlus maaklerteenuse järgi märkimisväärselt kasvanud,“ lisas Tamsalu.