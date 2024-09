FI vastab Planet42-ga seotud kriitikale: ilma selgust omamata ei tohiks kedagi tembeldada kurjategijaks

Eesti Ekspress kirjutas sel nädalal, et mitmed väljaandega vestelnud finantsala asjatundjad väljendasid hämmingut, et Jaak Roosaare avalik ja süsteemne laenusündikaatide koostamine Planet42 jaoks ei olnud Finantsinspektsiooni järelevalve all.

Nii sõnas näiteks vandeadvokaat Katri Tomson, et kuivõrd üleskutse selliste lepingute kaudu investeerimiseks oli avalik ja kaasatud laenuraha kokkuvõttes väga suur (vähemalt 12 miljonit eurot – toim), siis pani tedagi imestama, et väikeinvestorite õigused ja huvid on finantsjärelevalve pilgu alt väljas. Finantsinspektsioon tõdes, et kuivõrd inspektsioon ei ole nimetatud ettevõtetele ja tegevustele väljastanud tegevusluba, siis see tähendab, et neil ei ole ei õigust ega kohustust järelevalvet teha.

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer tõrjub blogipostituses avalikkuses tekkinud kriitikat, märkides, et investeeringuga kõrvetada saamine ei tähenda, et oleks kindlasti toimunud seaduse rikkumist, kuid seda tuleb uurida.

„Planet42 ja Jaak Roosaare tegevus väljaspool finantsjärelevalve perimeetrit on tõstatanud huvitava diskussiooni: kas järelevalveasutused peaksid ilma analüüsita ja pelgalt emotsiooni pealt kedagi süüdi tembeldama või mitte?“ kirjutab FI juhatuse liige Siim Tammer blogipostituses.

„Kus olid riigiasutuste silmad: miks enne midagi ei tehtud?“

„Erinevaid arvamusi, hüüatusi ja artikleid lugedes tundub, et seda justkui oodatakse – kohe, kui keegi on saanud investeeringuga kõrvetada, peab kuskil olema kurjategija. Samas õigusriik nii ei toimi ja seda on ka kohtumenetlustest selgelt näha – pigem just keerukad valgekrae kuritegevust puudutavad asjad saavad õigeksmõistva otsuse. Riigi funktsiooni täitvatel asutustel, eelkõige nendel kes rakendavad jõudu, peab olema piisav kogus infot ja toimunud asjakohane analüüs, enne kui võetakse seisukoht – sellest võib sõltuda konkreetse inimese edasine elukäik.“