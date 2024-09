FOTOD | Ligi 100 miljoni eurone investeering. Harjumaa lääneosa suurim kaubanduskeskus sai nurgakivi

Paldiski maanteele, Tervisekeskuse ja Keila Kooli kõrvale rajatav multifunktsionaalne keskus hakkab olema linna sissesõidul sümboolseks väravaks. KEKE Kvartali arendaja, Harju KEK-i tegevjuhi Janek Lehtmetsa sõnul toob keskus Keilasse seni puuduvad teenused ja uued meelelahutusvõimalused pakkudes ka lähivaldade elanikele mitmekülgseid vaba aja veetmise võimalusi. Ettevõtte juhi sõnul ulatub uue keskuse otseste igapäevaste tarbijate hulk Pärnu linna elanike suurusjärku.

Keskuse kogupindala on 13 000 ruutmeetrit. Sinna on tulemas kino, spordikeskus, toidumarket, raamatupood ja mitmesugused rõivaste-, jalanõude-, spordi-, tehnika- ja tarbekaupade kauplused, kohvikud ning söögikohad. Ruumi jagub ka avalikele ja meditsiiniteenustele, lemmikloomadega seotud tegevustele ning huvialaringidele. Projekti järgmises etapis on plaanis rajada keskusele lisakorrused ärikorterite ja büroopindade tarbeks.

Nimekad rentnikud

Tänaseks on juba üle 80 protsendi pindadest rendilepingutega kaetud. Suurimaks rentnikuks tuleb 2500 ruutmeetrisele pinnale Coop Maksimarket. Rohkem kui tuhandel ruutmeetril hakkab tegutsema Harjumaa lääneosa suurim spordiklubi 24-7 Fitness. Lisaks tuleb keskusesse Keila Seiklusmaa, mis on valmides üks kõrgeima laega laste seiklusparke Eestis. Keskuse ette on kavandatud väljak, kus saab hakata korraldama erinevaid kogunemisi, turge, meelelahutusüritusi ja spordivõistlusi. Keskuse juurde rajatakse ka parkla, mis mahutab ligi 260 autot.

Keila kogukonnakeskuse rajamist finantseerib Coop Pank. „Keila on kiiresti arenev linn ja Harjumaa lääneosa oluline ettevõtluspiirkond, kus seni puudus kaubanduslik tõmbekeskus. Usume, et see keskus muudab Keila inimeste elu paremaks ja aitab lisaks kaubandusele ja meelelahutusele tugevdada ka kohalikku kogukonda. Meil on hea meel, et saame kodumaise pangana selles projektis osaleda,“ ütles Coop Panga juhatuse liige ja äripanganduse juht Arko Kurtmann.