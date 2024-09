VIDEO | Eleving Groupi järgmine eesmärk: äri kahekordistub kolme aastaga

Eleving Groupi käekäik on Eesti investoritele tuttav ka varasemast. Tegemist on ettevõttega, kelle on juba suurusjärgus 2000 Eesti jaeinvestorit oma investeeringuks valinud. Samuti pälvis Eleving Group eelmisel aastal Nasdaq Balti First Northi võlakirjanimekirjas Baltimaade parima investorsuhtega ettevõtte tiitli. Eleving Groupil on kümneaastane edukas kogemus võlakirjaemissioonidega ja on investoritele maksnud intresse üle 140 miljoni euro erinevate kapitalituru instrumentide kaudu ja dividende üle 15 miljoni euro. Financial Times nimetas Eleving Groupi kahel järjestikusel aastal (2020–2021) Euroopa tuhande kõige kiiremini kasvava ettevõtte hulka.