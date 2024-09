Baltimaade globaalse edulooga Eleving Group tuleb börsile

Eleving Group pakub investoritele võimalust ettevõtte aktsiaid märkida 23. septembrist 8. oktoobrini. Aktsia nimiväärtus jääb vahemikku 1,60–1,85 eurot ja emissiooni maht on kuni 30 miljonit eurot.

2012. aastal asutatud Eleving Groupi näol on tegemist küpse, dividende maksva ja tugeva kasvupotentsiaaliga ettevõttega, kes on viimased kaheksa aastat järjest oma turgudel tegutsenud märkimisväärse kasumlikkusega. Grupi eelmise aasta puhaskasum oli 24,5 miljonit eurot ja käesoleva aasta esimene poolaasta tõi taas rekordilise 15,4 miljoni euro suuruse puhaskasumi (+26% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). Ettevõtte seatud finantseesmärkide järgi nende majandustulemused lähiaastatel kahekordistuvad.

Eleving Groupi iga-aastane kasv on 2016. aastast olnud keskmiselt 26% ja kahel järjestikusel aastal (2020–2021) on Financial Times valinud Eleving Groupi Euroopa tuhande kõige kiiremini kasvava ettevõtte hulka.

„Näeme ka kolmel järgneval aastal olulist kasvuruumi, peamiselt olemasolevate ja uute turgude võimaluste ärakasutamise ning uute toodete ja äritegevuse laiendamise näol, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete segmendis. Mastaabiefekt võimaldab meil saavutada suuremat efektiivsust ja kasumlikkust, kuna tulud kasvavad rohkem kui kulud,“ kinnitas Eleving Groupi tegevjuht Modestas Sudnius.

See tähendab, et Eleving Groupil on IPO järel võimalik omanikele pakkuda märkimisväärset dividendi. Eleving Groupi eesmärk on IPO-järgselt aktsionäridele dividende maksta kaks korda aastas väljamaksemäära sihiga üle 50%.

Eleving Group on 12 tegevusaasta jooksul kujunenud Baltimaade üheks juhtivamaks ja konkurentsivõimelisemaks fintech-teenuste eksportijaks. „Nüüd on aeg pakkuda laiemale avalikkusele võimalust olla IPO kaudu osa meie rahvusvahelisest edust, investeerida hästi juhitud ja kasumlikku ettevõttesse,“ lisas Sudnius.