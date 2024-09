Evelin Koplimäe: pelgalt plastist ID-kaardi ja juhiloa aeg on läbi

Enam kui viis aastat tagasi tegid pangas suvepraktikal olnud noored ettepaneku hakata pangakaarte tegema bioplastist. SEB noortekaart oligi pilootprojektiks. Esialgu oli mitmeid hirme, eriti et kas need on sama vastupidavad kui naftast tehtud kaardid. Täna võime öelda, et me pole näinud mingit kvaliteedivahet tavalisel plastil ja bioplastil, viimane on aga tehtud 84% ulatuses taastuvatest materjalidest.