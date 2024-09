Ametiühingute juht: uue töötushüvitiste süsteemiga halveneb töö otsijate perede toimetulek

Töötute jaoks, kes on maksnud kindlustusmakseid ja Töötukassas arvel olles täna töötuskindlustushüvitist ei saa, on uus süsteem tõesti õiglasem. Küsimus on teistes gruppides - ajateenistuse läbinud noortes, vaheaasta õppurites; tööturult kaua eemal olnud, tööle naasta soovivates vanemates, omaste hooldajates jt. Nemad saavad täna töötutoetust, kuid uue süsteemiga töötuskindlustushüvitise saajaks ei kvalifitseeru, ütleb Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) esimees Kaia Vask.

EAKLi hinnangul viib uus süsteem paljud praegu töötuna arvel olevad inimesed Töötukassa süsteemist välja. Esiteks moonutab see märkimisväärselt tegelikku töötuse taset. See omakorda võib aga jätta ka töötukindlustushüvitise saajad ilma pikemast hüvitise perioodist, kuna see on uues süsteemis seatud sõltuvusse tööpuuduse tasemest. Teiseks peavad Töötukassa süsteemist välja jääjad hakkama taotlema toimetulekutoetust. Vask ütleb, et ei ole õiglane, et töötu, kelle kontole laekub töötutoetus, peab hakkama igakuiselt oma leibkonna vähest sissetulekut kohalikus omavalitsuses tõestama. Juhul kui tema elukaaslane on töötav ja pere ei kvalifitseeru toimetulekutoetust saama, pere toimetulek halveneb, juhib ta tähelepanu.