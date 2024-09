TTJA üleskutse: teata agressiivsest kauplemisvõttest koduuksel

Seaduse järgi on kauplemisvõte agressiivne, kui sellega ahistatakse tarbijat või mõjutatakse liigselt, kahjustades selle kaudu oluliselt tarbija valikuvabadust või mõjutatakse tema käitumist kauba või teenuse suhtes, mille mõjul tarbija teeb tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei teeks. Liigne mõjutamine on kaupleja tugevama positsiooni ärakasutamine tarbijale surve avaldamiseks viisil, mis oluliselt piirab tarbija võimalust teha teadlik valik.

„Müügiesindaja tuli minu koju ja pakkus harukordset võimalust soetada imeline kodumasin soodushinnaga 1980 eurot. Ta hakkas kohe toodet esitlema ja survestas mind tegema otsuse kiiresti, väites, et pakkumine kehtib vaid täna. Ma tundsin, et pean toote ostma, sest ta oli spetsiaalselt minu pärast kohale tulnud ja mul oli piinlik talle ära öelda. Lepingu tingimusi ta mulle ei tutvustanud ja hiljem, kui soovisin toodet tagastada, sain teada, et taganemine maksab raha.“