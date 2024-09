Bolt loobus tõukside pildistamise nõudest, ent mitte kõigi kasutajate puhul

Kes on Eestis mitmeid erinevaid renditõukse kasutanud, teab, et kui Tuule tõukerataste puhul saab sõidu lõpetada rakenduses ühe puudutusega, siis Bolt nõuab pargitud tõukerattast ka pildi tegemist. Fotonõuet on põhjendatud sooviga parandada tõukerataste parkimist linnatänavatel. Samasugune kohustus kehtib ka väikelinnades pakutavate Hoogi tõukerataste puhul.

Ent sel suvel on osa Bolti tõukerataste kasutajaid täheldanud, et pole enam pidanud fotosid tegema. Bolti tõukerataste suuna juht Karl Apsolon tõdes, et säärane muudatus on tõepoolest tehtud, ent see kehtib vaid valitud kasutajatele. „Iga tõuksisõidu lõpus foto tegemise nõue on eemaldatud meie püsiklientide jaoks, kes on teinud kindla aja jooksul piisavalt palju sõite ja kes on varasemalt alati korrektselt parkinud. Meie andmed näitavad, et tõukeratastega igapäevaselt liiklejad pargivad tõukerattaid enamasti korrektselt ja seepärast otsustasime ka hüve pakkuda,“ põhjendas Bolti esindaja.