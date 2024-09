„Nad tegid Eesti firmadest oluliselt parema pakkumise.“ Leedu energiahiiul on Grossi toidupoodidega suured plaanid

Leedu energiahiid Ignitis Grupp otsustas 2023. aastal, et vajutab elektriautode laadimisvõrgustiku rajamisel üle Baltikumi lähiaastail gaasi korralikult põhja. „Mis oli selle otsuse taga? Me saime lihtsalt aru, et elektriautod on tulnud, et jääda – me usume, et tuleviku transpordisüsteem põhineb elektriautodel,“ põhjendas energiakontserni elektriautode laadimisvõrgustiku eest vastutava ettevõtte Ignitis ON tegevjuht Artūras Bortkevičius nädal tagasi, 13. septembril Vilniuses.