Sten Argos: kui kallis on sinu telekomiteenus tegelikult?

Me ei mõtle liiga tihti sellele, kui palju telekomiteenused meile igapäevaselt annavad ja ei peagi seda tegema, sest tänaseks on telekomiteenus oma olemuselt hügieen. See on sama elementaarne kui hommikul ja õhtul hammaste pesemine. Telekomiteenus on igapäevaselt kui põhiõigus ja ometigi märkamatu ning nii see peabki olema. Märkamatuks põhiõiguseks saab see aga taustal toimuvate tehnoloogiliste investeeringute ja pideva keeruka töö tulemusena.

Viimase kümne aasta jooksul ei ole telekomiteenuste hinnad tegelikult oluliselt tõusnud. Pigem on need jäänud samaks või isegi langenud, samal ajal kui teenuste kvaliteet ja pakutavad võimalused on märkimisväärselt paranenud. Näiteks 2013. aastal moodustasid telekomikulutused keskmisest Eesti palgast ligikaudu 2%, samas kui tänaseks on see osakaal langenud alla 1%. Telekomiteenused pakuvad kaasaja elule suurt lisaväärtust ja mugavust ning seda mõistliku hinna eest.

Keskmine ostukorv Eestis maksab umbes 80-100 eurot nädalas, mis teeb kuus kokku umbes 320-400 eurot. Keskmine elektriarve on umbes 60-80 eurot kuus. Piiramatu paketi tasu eest ei saa tänapäeval restoranis kõhtugi täis. Kui juukseid on rohkem, ei saa selle raha eest juuksuri jutulegi. Taksoga saad sõita mõned korrad, Tallinna südalinnas saad veidi üle kuue tunni parkida.

Kujuta ette, et veedad päevas vähemalt neli tundi internetis – loed uudiseid, vaatad Netflixi, suhtled lähedastega ja korraldad tööasju. Piiramatu mobiilipaketiga, mis maksab umbes 30 eurot kuus, tähendab see, et maksad internetikasutuse eest vaid umbes 0.007 eurot minutis. Näiteks iga 15-sekundiline Instagrami või TikToki video maksab sulle ainult 0.00175 eurot. Võrdle seda ühe kohvitassi hinnaga – erinevus on märgatav, kas pole?

Kvaliteetne ühendus nõuab investeeringuid

Tallinna või Tartu kesklinnas, kus inimesed kasutavad internetti näiteks igapäevaselt töötades, on oluline, et võrk oleks kiire ja stabiilne. Inimesed teevad välikohvikus tööd, jagavad lapsele hotspot-i või vaatavad õhtul striimingplatvorme. Kujuta ette, et oled puhkusel Saaremaal või Narva-Jõesuus ja kuigi need on rahulikumad piirkonnad, kasvab suvitusperioodil ka seal internetikasutajate hulk kordades. Isegi seal, kus elanikke on vähem, aitavad telekomide investeeringud tagada stabiilse levi, et saaksid oma puhkust katkestusteta nautida. See on investeering mugavusse, mida me kõik igapäevaselt soovime.

Kõik need tegevused nõuavad kvaliteetset ühendust, mida telekomiteenus suudab pakkuda. Telekomide jaoks on oluline tagada levi kõikjal, nii linnades kui ka maapiirkondades. See nõuab märkimisväärseid investeeringuid infrastruktuuri arendamisse ja võrgu kaasajastamisse, et pidevalt kasvavate tarbimismahtudega sammu pidada.

Tänapäeval on märkamatu telekomiteenuse hügieeni alustalaks turvalisus. Kas teadsid, et küberkurjategijad üritasid 2024. aasta esimese nelja kuu jooksul ainuüksi Tele2 kliente meelitada klikkima pahatahtlikele linkidele rohkem kui 70 miljonit korda? Augustis aitas aga Tele2 Digikaitse teenus blokeerida üle 10 miljoni turvaohu. See näitab, kui kriitiline on turvalisus tänapäeva digitaalses maailmas. Õnneks kaitseb meie Digikaitse teenus kasutajaid pahavara, õngitsuskirjade ja muude küberohtude eest, muutes internetikasutuse turvaliseks ja usaldusväärseks.

Sarnaselt elektrile ei pruugi me telekomiteenustele ja nende olulisusele igapäevaselt mõelda – need on lihtsalt kogu aeg olemas kui vaja. Tegelikkuses ei ole see aga pelgalt kuluartikkel, vaid investeering nutikusse, mugavusse ja elukvaliteeti. Telekomiteenuste eest maksmine on investeerimine õnnelikku ellu – igakuine arve toob kaasa piiramatu meelelahutuse ja ühenduse kogu maailmaga.