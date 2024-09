Kummalised sündmused Viimsis. Suur tehas pandi ameti poolt kinni, kuid ettevõte lajatas vastu

Pika nimega Interchemie Werken de Adelaar Eesti AS on Hollandi-Eesti ettevõte, mil 2022. aasta käive oli üle 30 miljoni euro. Aasta lõpetati küll enam kui kolme miljoni euroga kahjumis. Eelmise aasta aruannet nad veel esitanud ei ole. Samal ajal on neil aga hoopis tõsisem mure – nende tootmise peatas ootamatu ravimiameti reid.