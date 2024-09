Eesti veebipoodidele makselahendust pakkuv iduettevõte läks pankrotti

Äripäev kirjutas augusti algul, et kevin. ei suutnud krediidiasutustele esitatavate nõuetega toime tulla, kusjuures ettevõttele ennustati alles paar aastat tagasi ükssarviku staatust. Eesti internetipoodidele pakub kevin. pangalingi teenust ehk on vahelüli e-poe ja panga vahel. Sarnast lahendust pakuvad Eestis teisedki firmad, näiteks Maksekeskus, Montonio, ja pankadel endalgi on oma lahendused.