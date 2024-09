Raul Eamets: kinnisvaraturg hakkab tasapisi tuure üles võtma

Selge signaali kinnisvara turule on andnud intressimäärade langetamine Euroopa Keskpanga poolt. Eeldatakse, et kui üks langetamine veel aasta lõpus tehakse, siis kuue kuu euribor võiks jõuda 3% tasemele. Aasta tagasi oli see terve protsendipunkti võrra kõrgem (4%). Tõsi on ka see, et investeeringute tegemiseks ei tasu hetkel veel korterit osta. Pean silmas mõned aastad tagasi populaarset investeerimisviisi, et korter ostetakse väljaüürimise eesmärgil. Kui panete kokku laenukulu ja võimaliku üüritulu, siis peaks omaosalus olema väga kõrge (uusarenduste puhul 35-40%), et kokkuvõttes plussi jääda. Selline äri ei ole ratsionaalne.

Kodu ostmiseks on aga õige aeg. Kahel põhjusel – kodu ostmises on alati õige aeg, kui on tegemist korteriga mis meeldib ja tingimused sobivad, sest te ei osta seda ju kellelegi teisele. Teiseks võib prognoosida, et intresside langus jätkub. Järelikult elavneb ka kinnisvaraturg ning mingil hetkel hakkavad ka hinnad tõusma. Hindade langus väga tõenäoline täna enam ei ole. Enamus uusarendajaid on suured tegijad, kes ise sageli ka ehitavad. Kapitaliseeritus on neil hea ehk lihtsamalt öeldes: neil on raha, et oodata ära hetk kui hinnad jälle ülespoole liikuma hakkavad. Kuna ka igasuguste lubade menetlemine on väga pikk, vähemasti pealinna piirkonnas, siis väiksemad tegijad on aja jooksul oma pillid kokku pakkinud ning parematele jahimaadele siirdunud.