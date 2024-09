Selver avab Tartu lähistel piirkonna suurima supermarketi

Kauplus asub Kõrveküla-Tartu maantee ääres Terminali Raadi teenindusjaama kõrval aadressil Nõlvakaare 4. Raadi Selveris on kaubanduspinda 3350 m² ning sortimenti kuulub ligi 19 500 toidu- ja esmatarbekaupa.

„Raadi on eriline piirkond Tartu linna ja valla piiril, arenedes tohutu kiirusega. Meil on suur au avada Raadil laia valikuga, rikkaliku kodumaise sortimendiga kauplus, mida piirkonna elanikud on pikisilmi oodanud,“ ütleb Selveri juht Kristi Lomp.

Raadi Selver on juba kuues kauplus, mis on valminud pikaaegsete koostööpartnerite Selveri ja Kaarsilla Kinnisvara koostöös. „Meil on hea meel, et saame koos panustada Raadi piirkonna arengusse. Uue poe lisandumine suurendab kohalike elanike valikuvõimalusi ja vähendab jalavaeva ning autoga linna sõitmise vajadust,“ lausub Kaarsilla Kinnisvara juhatuse liige Made Vares.

Kinnistu asub klientidele logistiliselt magusas asukohas, vahetult Jõhvi-Tartu maantee ääres. „Liiklussagedus antud piirkonnas on infrastruktuuri arenemise tulemusel pidevalt kasvavas trendis. Maanteeameti 2023. aasta andmete põhjal läbis antud piirkonda üle 10 000 auto ööpäevas,“ selgitab Made Vares, lisades, et Raadi on üks Tartu maakonna kiiremini arenevaid asumeid, kuhu igal aastal lisandub hulgaliselt elukondlikku kinnisvara.

Nobe taaraautomaat

Kauplusehoones pakuvad lisaks Selverile vajalikke kaupu ja teenuseid Apotheka, PetCity, Tamrex, 24/7 Fitness ja Käty ilusalong.

Selver katsetab Raadi supermarketis näidisprojekti raames uut turvalahendust. Kaupluse iseteenindusalast väljumiseks tuleb värava juures asuvas seadmes viibata Partnerkaarti või skaneerida QR-kood Partnerkaardi äpiga.