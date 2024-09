Töötute toimetulekutoetusele suunamine jooksutab süsteemi umbe. Taotluste menetlemiseks pole raha

Pärast reformi hakatakse töötushüvitist maksma inimesele, kes on tasunud töötuskindlustusmakseid. Inimesed, kes on olnud pikalt tööturult eemal töökoha puudumise tõttu, aga ka õppimise, laste kasvatamise, vanglas karistuse kandmise, ajateenistuse, omaste hooldamise vms tõttu, peavad hakkama pöörduma kohaliku omavalitsuse poole, et taotleda toimetulekutoetust. Eesti linnade ja valdade liidu asedirektor Jan Trei näeb sellises süsteemis mitut ohukohta. „Inimesi suunatakse rohkem kohaliku omavalitsuse poole ja kasvab toimetulekutoetuste avalduste arv,“ märgib Trei. Tema sõnul on omavalitsuste sotsiaaltöötajate töökoormus viimaste aastate muudatuste tõttu juba suurenenud. Kavandatav reform suurendab seda veelgi.