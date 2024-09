GRAAFIK | Eestis tegutsevaid ehituspoode tabas mullu valus langus. Mõned lõpetasid aasta kahjumis

Üks Eesti suurimaid ehituspoode Ehituse ABC, mis tegutseb ettevõtte Optimera Estonia AS alt, teenis mullu 93 905 502 eurot müügitulu, mis on 2022. aastaga võrreldes koguni 15% vähem. Pood lõpetas aasta kahjumiga, mis ulatus 404 076 euroni. Tunamullu ulatus Ehituse ABC käive Eestis üle 110 miljoni euro. „2023. majandusaasta kõige olulisemaks mõjuriks oli majanduskasvu aeglustumine Euroopas ja ka Eestis. See väljendus nii ehitustegevuse aktiivsuse vähenemises kui ka jae- ja hulgimüügi mahtude alanemises,“ kirjutab Optimera Estonia AS mulluses majandusaruandes. Ehituse ABC-l on üle Eesti kokku 12 poodi.