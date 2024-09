Euroopas kogub hoogu uus trend. Riigid meelitavad jõukaid turiste maksusoodustustega

Rikkad turistid, keda Ühendkuningriigi kõrge turismimaks pelutab Suurbritannias ostlemast, külastavad nüüd hoopis Prantsusmaad, Itaaliat ja teisi Euroopa riike, et saada kasu turistidele kehtivatest maksusoodustustest, vahendab Euronews.

Tavapäraselt on jõukamad turistid ostelnud Ühendkuningriigis, kuid nüüd on see muster hakanud muutuma.

Paljude Ühendkuningriigi ettevõtete, sealhulgas luksusmoefirma Mulberry ja kaubamaja Selfridgesi sõnul on Euroopa turismipiirkondade rahalise edu põhjus nende otsus säilitada maksusoodustus. See võimaldab turistidel luksusostudelt 20% säästa, mis tegelikult premeerib neid välismaal kulutamise eest.

Šveitsi turismimaksude tagastamise ettevõtte Global Blue andmed näitavad, et rahvusvahelised kulutused Mandri-Euroopas on alates 2019. aastast järsult kasvanud. Analüütikute hinnangul on kasv umbes 36%.

Rikkad turistid on leidnud tee Prantsusmaale ja Itaaliasse

Kuid kui Euroopa sihtkohtade väljavaated on head, siis Ühendkuningriigi jaoks on olukord teistsugune. Maksusoodustuse kaotamise tõttu on UK palju raha kaotanud. Suurbritannia jaepoodide esindaja New West End Company hinnangul saavad Londoni jaemüüjad selle aasta esimesel poolel müügilt vähem 220 miljonit naela (260,4 miljonit eurot) ja 2023. aastal 400 miljonit naela (475 miljonit eurot).

Üha enam kardetakse, et välisturistide arvu ja nendega seotud kulutuste vahel on tekkinud püsiv „kulutuste lõhe“. Londoni ettevõtjad viitavad andmetele, mis näitavad, et 2019. aastal, kui Ühendkuningriigis pakuti veel maksuvaba ostlemist, langesid külaliste arv ja nende kulutused kokku.

Global Blue hinnangul on 34 000 turisti, kes on maksuvabad ostud teinud Ühendkuningriigi asemel kuskil mujal, suurendanud ka oma individuaalseid kulutusi, keskmiselt 2900 eurolt inimese kohta 2019. aastal 3800 euroni 2023. aastal.

Prantsusmaa ja Itaalia on Euroopa suured kasusaajad, kes meelitavad ligi rohkem kui kaks kolmandikku rikastest turistidest. Ka Hispaania jaemüügisektor kogub selles vallas hoogu.