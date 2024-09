Maa-amet: kinnisvaraturg püsib rahulik

Tehingute koguväärtus oli 392 miljonit eurot, mis on 7 protsenti rohkem kui eelmine kuu ning 5 protsenti enam kui eelmise aasta augustis.

Tallinnas tehti eluruumina müüdud korteritega 731 tehingut, mida on 5 protsenti enam kui juulis ning ligikaudu 8 protsenti rohkem võrdluses eelmise aastaga. Esmamüükide arv pealinnas suurenes 77 tehingult juulis 105 tehinguni augustis ehk kuu võrdluses 36 ja aasta võrdluses 5 protsenti. Korterite tehingute arv järelturul suurenes nii kuu kui aasta võrdluses - võrreldes eelmise kuuga 1 ja aastaga 8 protsenti. Pärnu linna korteriturul toimus augustis 82 korteritehingut, mis on 34 protsenti rohkem kui eelmine aasta, 5 esmamüüki ja 77 järelturutehingut. Tartus müüdi augustis 190 korterit, neist 159 järelturul ja 31 esmamüüki. Võrreldes eelmise kuuga on kasv 15 protsenti, see-eest aasta võrdluses langes tehingute arv 7 protsenti.