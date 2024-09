Lidl võtab toidu kvaliteedi tõendamiseks kasutusele uudse märgise

„Eurofinsi märgis on meie klientidele järjekordne kinnitus, et Lidlist saab osta kvaliteetseid tooteid madala hinnaga,“ kommenteeris Lidl Eesti juhatuse liige Nikola Balaban. „Kliendid on juba näinud, kuidas oleme võitnud mitmeid hinnavõrdlusi, mida Eesti meedias on läbi viidud ja ma olen kindel, et Eurofinsi märgis on tugev lisatõend, mis näitab, et taskukohase hinnaga ei pea kaasnema kvaliteedi langus.“