Hinrikuse roll väheneb. Tema asutatud digitaalse tervishoiu ettevõtte Certificuga liitub kolm uut kaasasutajat

„Toote idee sündis minu reaalsest vajadusest perearstina kui nägin, et olemasolevad lahendused ei lahendanud patsiendi ja arsti vahelisest suhtlusest tulenevat ebaefektiivsust, vaid põhjustasid pigem suuremat halduskoormust. Mul on väga hea meel kaasasutajana liituda ning aidata muuta patsientide ja tervishoiutöötajate elu kogu maailmas natuke lihtsamaks,“ sõnas meditsiinijuht Andres Lasn.

Taavet Hinrikuse sõnul on tervishoid konservatiivne ja keeruline sektor ning Certific on kogenud omajagu väljakutseid, sealhulgas radikaalset ärimudeli muutust. „Praegune meeskond on tõestanud, et nad on väga sihikindlad oma eesmärgis luua tervishoius radikaalselt paremaid lahendusi ning ma ootan põnevusega edasisi arenguid,“ kommenteeris Hinrikus.