Kai Realo: eest ära rebinud Leedu teeb midagi, mida Eesti keelduks tegemast

Nerijus Mačiulis ütles mõni nädal tagasi Leedu Delfile, et Leedu on praegu üks väheseid euroala riike, kus töötleva tööstuse toodang sel aastal kasvab. „Kõikjal mujal on majanduslangus ja Leedu töötleva tööstuse toodang on 30 protsenti suurem kui selle kümnendi alguses,“ sõnas ta ja lisas: „Ma kordan: Saksamaa on viimase kümnendi madalaimal tasemel, Eesti on 2018. aasta tasemel ja Lätis pole kümnendi algusest midagi muutunud.“