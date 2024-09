Eesti iduettevõte ÄIO sai investoritelt demotehase ehituseks kuus miljonit eurot

2022. aastal Tallinna Tehnikaülikoolist välja kasvanud idufirma ÄIO on arendanud ainulaadse meetodi, mille abil saab toiduainetööstus loobuda keskkonda saastavate loomsete rasvade, palmi- ning teiste taimsete õlide massilisest kasutamisest. ÄIO lahendus muudab puidu- ja põllumajandussaaduste kõrvalproduktid nagu saepurust eraldatud suhkrud spetsiaalse pärmi abil toidulauakõlblikeks rasvadeks ja õlideks, mille valmistamise protsess on ettevõtte väitel oluliselt kiirem ja kurnab vähem loodust.

Investeeringute abil plaanib ÄIO ehitada Eestisse demotehase, kus hakatakse juba kümnetes tonnides tootma kapsuleeritud õli, punast õli ja võirasvu. Tehas on plaanis valmis ehitada 2026. aastaks. Ettevõtte esindaja sõnul ei ole lõplik asukoht veel paika pandud, kuid suure tõenäosusega saab demotehas olema mõne olulise tööstusettevõtte läheduses. Tooraine osas tehakse koostööd erinevate Eesti ja Soome toidutööstuse ettevõtetega, kelle kõrvalsaadustest õlisid toodetakse. Samuti teeb ÄIO koostööd Eesti ettevõttega Fibenol, kelle puiduhüdrolüsaate plaanitakse väärindada.

ÄIO kaasasutaja Petri-Jaan Lahtvee sõnul aitavad jääkidest valmistatud õlid oluliselt leevendada põllumajandusest ja loomakasvatusest tingitud keskkonnakahju. „Tööstusjääkidest toodetud ÄIO õlid aitavad vähendada maakasutust kuni 97% ja veetarbimist võrreldes praeguse palmiõli ja loomse rasva tootmisega koguni 10 korda. Lisaks on õlide ja rasvade tootmise kiirus fermentatsiooni teel 10 korda kiirem,“ rääkis Lahtvee.

„Testid ÄIO toodetega toiduainetööstuses on olnud edukad ning tagasiside esimestele toodetele julgustav. Uue rahastusvooruga juhatame sisse skaleerimise faasi ning rõõm on tervitada pardal ka meie uusi kaasinvestoreid,“ sõnas ÄIO üks esimesi investoreid, Nordic Foodtech VC partner Mika Kukkurainen.

Riskikapitalifondi 2C Ventures partner Hendrik Reimand ütles, et ÄIO suudab muuta teadusliku arengu äriliseks eduks. „Jätkusuutlike alternatiivide pakkumine palmiõlile või loomsetele rasvadele on ülioluline selleks, et vähendada toiduaine- ja kosmeetikatööstuse keskkonnamõju.