Eesti Pank vähendas majanduskasvu ootust pea kahekordselt

Eesti majandus on võtnud suuna taastumisele. Mitu seni raskustes olnud valdkonda on näidanud paranemise märke, sh nii mõneski töötleva tööstuse harus toodangumaht enam ei kahane ning on juba hakanud kasvama. Eesti ekspordi maht on aasta esimesel poolel pisut juba suurenenud. Eesti peamistel eksporditurgudel on oodata olukorra paranemist ning see annab alust kaupade ja teenuste väljaveo edasiseks kasvuks. Seda toetab omakorda vähenenud kulusurve ja Eesti ettevõtete hinnang, et nende konkurentsivõime on paranenud. Euroopa Keskpank on langetanud baasintressimäärasid, mis pakuvad majandusele leevendust ning mille mõju jõuab Eestisse kohale kiiremini kui enamikes teistes euroala riikides. Lisaks on tootmismahu suurenemise ootus ka nendes tööstusharudes, kus pööret paremusele pole veel toimunud.