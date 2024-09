VIDEO | Eesti Pank selgitas, miks vähendati Eesti majanduskasvu ootust pea poole võrra

Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt on majandus taastuma hakanud, kuid see toimub aeglaselt. Selle aasta keskmisena majandus veidi kahaneb, kuid kasvab järgmisel aastal ligi 2% ja 2026. aastal 3%.

Hinnakasv jääb sel ja kahel järgmisel aastal vahemikku 3,5–4%, sest lühiajaliselt kiirendavad maksutõusud hinnatõusu. Püsivast suurest eelarvepuudujäägist välja tulla on keeruline, kuid see on oluline, sest korras riigirahandus loob pikaajalisele majanduskasvule parema aluse.