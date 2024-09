Leedu ökonomist keskpanga majandusprognoosist: kõige rohkem kannatavad tuleval aastal väikeettevõtjad

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamisele keskendunud Finora Panga ökonomist Vaidotas Šumskis ütles Eesti Panga värsket majandusprognoosi kommenteerides, et selgelt kõige suurem Eesti majandust mõjutav tegur on praegu valitsuse maksu- ja kärpepoliitika.

„Jätkuv Venemaa sõda Ukrainas ning Saksamaa ja Hiina vähenev nõudlus mängivad samuti rolli, ent kasvav maksukoorem avaldab tavalisele Eesti ettevõtjale märksa rängemat mõju kui makromajanduslikud trendid. Kui suurfirmadel on puhvreid nii raha kui tööaja näol, et uute kohustustega hakkama saada, siis paljud väikeettevõtjad satuvad ilmselt finantsraskustesse,“ hindas ökonomist.

Šumskis selgitas, et Eesti Panga prognoositud hinnakasv, mille taga on maksutõusud, lööb kõige rohkem just Eesti väikeettevõtjate konkurentsivõimet, sest tarbijate hinnatundlikkus kasvab.