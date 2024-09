Delfi Ärileht kirjutas paar päeva tagasi , kuidas Lidli kliendid ei ole rahul kaupluse iseteeninduskassadega. Nimelt ei meeldinud Delfi lugejale, et Lidlis ei saa pärast makse sooritamist kohe kassaalalt väljuda, vaid turvaväravate avanemiseks tuleb skaneerida ostutšekki.

„Kuigi kauba eest on makstud, ei lasta poest välja. Tuleb ostutšekk skannida, siis avanevad uksed. Tihti ei õnnestu tšeki skannimine, siis välja ei lastagi,“ avaldas lugeja oma pahameelt, lisades, et tegu on tema hinnangul kiviaegse lahendusega.