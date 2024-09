Eestis asutatud online-mänguplatvormist RSI on kasvanud mitme miljardilise käibega börsifirma

„Meie peakontor on Chicagos ning kontorid Torontos, Medellínis, Bogotás, New Jerseys, Belgradis, Tallinnas Ülemiste Citys ja meie Tartu esindus kolis hiljuti uude, 2000-ruutmeetrisesse kontorisse Kvartali keskuse 6. korrusel. Lisaks on meil virtuaalsed keskused Maltal, Peruus ja Mehhikos,“ tutvustab Rush Street Interactive Development Estonia OÜ büroojuht Elise Orav. „Vaatamata sellele, et meil on töötajaid 800 ja 23 riigist, oleme tööandjana töötajatekesksed ning meile on iga töötaja ja tema pere heaolu oluline. Soovime pakkuda töötajatele motiveerivat hüvede paketti, arvestada kõigi arvamusega ning tõesti kuulame oma töötajaid.“

Läbirääkimised RSI asutamiseks said alguse aastal 2012, kui ettevõtte co-founder ja tänane CEO Richard Schwartz ja founding CTO Einar Roosileht otsustasid luua Ameerikas kõige lõbusama ja õiglasema online-mänguplatvormi. Eesti IT-talent sobis USA partneritele suurepäraselt ning nii alustatigi aasta hiljem Tartus platvormi- ja tootearendusega. RSI kaubamärgid Põhja-Ameerikas on BetRivers and PlaySugarHouse ja Ladina-Ameerikas RushBet ning lähiajal on lisandumas BetRivers Pokeri platvorm.

RSI opereerib ainult reguleeritud turgudel – 17-s USA osariigis, Kolumbias, Mehhikos, Peruus ja Kanadas Ontarios ning on seadnud vastutustundliku mängimise enda prioriteediks. Nii koolitatakse töötajaid ja kehtestati eeskirjad ja vastavad juhised, et tuvastada ja leevendada hasartmängusõltuvusi. RSI on valitud viis aastat järjest EGR-i poolt Põhja-Ameerika parima klienditeeninduse operaatoriks. Hetkel tegeleb ettevõte aktiivselt olemasolevate Põhja- ja Ladina-Ameerika ning online-kasiinode turgudega ja jätkab spordiennustuste äri suurendamist. Eesmärk on lisada uusi iGamingu jurisdiktsioone Põhja-Ameerikas ja keskenduda juba olemasoleva iGaming-äri täiustamisele Põhja-Ameerikas.