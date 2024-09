Eesti ettevõte avab metsaomanikele uue rahalaeka. Kristjan Lepik: mina praegu metsamaad ei müüks

Kui Arbonics süsinikuturule tuli, oli valdkonna seis keeruline. Liiga palju oli segadust ja tegijaid, kellest nii mõnigi polnud just ausate kavatsustega. Nüüdseks on seis selle võrra parem, et ostjate teadlikkus on suurem ja läbipaistvus samuti. See meeldib ka Arbonicsile. Tegevjuht ja kaasasutaja Kristjan Lepik on paljudele tuntud majandusanalüütiku ja finantsnõustajana, kuid viimased aastad on ta tegelenud sellega, kuidas panna kokku mets, äri ja teadus.