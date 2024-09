Karm statistika? Rohkem kui üks töökoht on kõige sagedamini just arstidel

Kõige suurem on mitme töökohaga inimeste osakaal tervishoius

Vaadates, millistes ametites või millistel tegevusaladel rohkem lisatööd tehakse, tuleb määratleda igale inimesele tema peamine töökoht. Rootalu sõnul võttis ta põhilise töökoha määramisel arvesse, et sellel oleks suurem töökoormus, see oleks pigem töölepinguga töö ning ka kauem kestnud töösuhe. Nii määras ta igale TÖRis registreeritud inimesele peamise töökoha ja kõrvaltöökoha. Kui tegemist on tööampsudega, tuleb tema sõnul arvestada, et sellisel juhul on ka peamine töökoht väga lühiajaline. „Nähtub, et kõige sagedamini teevad lisatöid need, kelle põhitöö on osakoormusega (18%), põhitöökohal täistööajaga töötajatest tegi lisatööd 11% inimestest,“ märkis Rootalu.