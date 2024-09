SA Tallinna Koolitervishoid väärtustab oma töötajate heaolu

Tänapäevane õpilane on teadlik, huvitub paljust, aga liigub vähem ja läheb erinevate tervist mittetoetavate moevooludega kergesti kaasa. Üha suuremaks väljakutseks on saanud Eesti noorte vaimse tervise toetamine. Ühelt poolt toetavad kooliõed õpilast ja peavad leidma üha enam uusi teid ning lahendusi laste probleemide lahendamiseks. Teiselt poolt tuleb jälgida, et kooliõed teadvustaksid ja väärtustaksid ka enda vaimset tervist. Sihtasutus pakub kooliõdede heaolu ja tervise hoidmiseks hüvesid, et töötaja tuleks toime ning püsiks kiires ja pingelises töövoolus produktiivne.

Ühised väärtused

SA Tallinna Koolitervishoid ühised väärtused (koostöö, empaatia, avatus, ausus, usaldus, vastutus) toetavad õpilaste ja kooliõdede kooskõlas tegutsemist ning heaolu.

Alates käesolevast aastast on sihtasutuses rakendunud uue töötaja sisseelamise programm, et organisatsiooni sisenejal oleks lihtsam näha tervikpilti, millest alustada, kuhu edasi liikuda ning kuidas tagasi vaadata. Kogu personalile on suureks toeks mentorlusprogramm, kovisioonid, koostöökohtumised, nõustamise ja tagasisidestamise võimalused. Sihtasutus toetab erinevatel tasanditel tööalast enesetäiendamist ja on avatud innovatiivsete tööprotsesside käivitamisele.

Sihtasutus väärtustab positiivset õhkkonda ja kõrget töökultuuri. Erinevate raskuste ilmnemisel reageeritakse kiiresti, et probleemid saaksid konstruktiivse lahenduse. Läbi viidud töörahulolu uuringud kinnitavad kõikide töötajate heaolu kasvutrendi.

Töötaja tervis on esikohal

Töötaja saab vaimse tervise abi saamiseks alati pöörduda sihtasutuse vaimse tervise õdede poole või kasutada väljapool organisatsiooni praktiseerivate spetsialistide teenust.

Organisatsiooni poolt on korraldatud töötervishoiuteenuste mugav kättesaadavus, kus töötajatele on tagatud tagasiside, vajadusel edasi suunamine ja järelkontrollid. Sihtasutus monitoorib regulaarselt töökeskkonda, et kõigil töötajatel oleksid ergonoomilised töötingimused.