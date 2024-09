Hiina stiimulipakett ärgitas kohalikku börsi. Kiratsevale kinnisvaraturule loodetakse leevendust

Kõige mõjukama meetmena teatas keskvõim, et alandab olemasolevatel hüpoteeklaenudel intresse poole protsendipunkti võrra. Selle eesmärk on tekitada tarbijates kindlustunnet, kes on kinnisvaraturu kiratsemise tõttu vähendanud tarbimist. Seetõttu loodetakse, et majapidamised hakkavad seeläbi rohkem raha kulutama kui säästma. Juuni lõpu seisuga oli Hiinas väljastatud hüpoteeklaenude maht kokku 37,79 triljonit jüaani ehk 4,8 triljonit eurot. Kaks kolmandikku majapidamiste varadest on seotud kinnisvaraga.