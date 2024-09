Pank selgitab: kas kodulaenu võtmisel on vanusepiirang?

„Kuivõrd Eestis on pensionid muu Euroopaga võrreldes madalal tasemel, siis rusikareegli kohaselt võiks pensionieaks kodulaen olla tagasi makstud. Sellegipoolest võib teatud juhtudel kodulaenu taotleda ka 60- või 65-aastane inimene ning kivisse raiutud vanusepiirangut me Luminoris kehtestanud ei ole. Palju sõltub eelkõige konkreetse inimese profiilist,“ ütles Helina Kikas.

Kuna on aina tavalisem, et pensionieas inimene jätkab töötamist, siis sõltub Kikase sõnul kõrgemas eas kodulaenu saamisel palju inimese enda tulevikuplaanidest, elukutsest ning kas ja kui kaua on tal pensioniea saabudes soov edasi töötada. Enne laenuotsuse tegemist selgitab pank välja, millised on kliendi sissetulekud ja kohustused ning kas pärast kõikide kohustuste mahaarvamist jääb talle ka puhver, mida keerulistes olukordades või raskematel aegadel kasutada.

Luminori laenude kompetentsikeskuse juht toonitas, et kuivõrd noorematel laenutaotlejatel on võimalik võtta kodulaen kuni 30-aastaseks perioodiks, siis mida vanemas eas laenu taotletakse, seda lühemaks muutub üldjuhul ka laenuperiood. „Kui 50-aastane laenutaotleja unistab maamajast või on mõelnud lapsele korteri ostust, siis tuleb arvestada, et tema laenuperiood päris 30 aastat olla ei saa – sellest tulenevalt oleks ka sellise laenu kuumakse kõrgem, mistõttu jääb mõningatel seepärast laen võtmata.“

Siiski on vanematel taotlejatel nooremate ees ka eelis. „Kuna inimeste sissetulekud saavutavad oma tipu sageli just 50. eluaastates, on taotlejate puhul sageli tegemist heal elujärjel olevate inimestega, kes saavad lühema laenuperioodiga kodulaenu endale lubada. Ühtlasi on neil sageli ka suurem omafinantseeringu summa, mis omakorda võib igakuise kuumakse suurust vähendada,“ selgitas Kikas.