Kes nad on? Tallinna ettevõtlusauhindade finaali jõudis 23 ettevõtet ja projekti

Hindamiskomisjoni esimehe, ettevõtluse valdkonna abilinnapea Margot Roose sõnul on Tallinna ettevõtluskonkursil lõppvooru jõudnud ettevõtted linna jaoks olulised suunanäitajad. „Nominentide hulka jõudnud algatused eristusid värskete ideede, linlastele uute töövõimaluste ja nutikate lahenduste pakkumisega. Väärtustasime projekte, millel on oluline mõju Tallinna ettevõtluskeskkonna arengule ja ka potentsiaali rahvusvaheliselt läbi lüüa,“ sõnas Roose ja lisas, et erilist rõõmu teevad konkursile jõudnud ringmajanduse põhimõtteid juurutavad ettevõtmised.