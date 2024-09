„See kõik nõuab raha.“ Vene rikkuri praagina ehitatud Pirita elamud paisati müüki poole hinnaga

Tänaseks on esitanud arenduse vastu nõude 59 võlausaldajat, kokku summas 17,8 miljonit eurot. Mõned päevad tagasi toimunud võlausaldajate koosolekul otsustati, et korterid tuleb maha müüa avalikul enampakkumisel. Kui aastaid tagasi läksid Teletorni Kodud müüki 300 000–600 000 euro eest, siis oksjonikeskuses on nüüd näiteks üks 2-toaline korter müügis 250 000 euroga.