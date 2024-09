Kinnisvaraturg elavneb. Arendaja: soodne hetk kodu ostmiseks ei kesta lõputult

„Kodu ostuga on ikka nii, et kui võimalused ning vajadus on olemas, siis tasub ikka osta. Selles mõttes on alati õige aeg. Oluline on, et oma rahalised võimalused ning ka tulevikuperspektiiv, näiteks töökoht, selged oleksid,“ tõdes ELUM Kinnisvara partner Kristi Djomin.