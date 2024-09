Riik emiteeris 280 miljoni euro väärtuses uusi võlakirju. Intress tuli madalam kui rahvavõlakirjal

Samuti on täna emiteeritud võlakirjade intressid väiksemad rahvale pakutud väärtpaberite intressidest. Septembri alguses laenas riik jaeinvestoritelt kaheks aastaks raha 3,3-protsendilise intressidega. Seejuures on lühemaajalised võlakirjad hinnastatud turgudel praegu ka oluliselt madalamalt. Näiteks Saksamaa valitsuse 2-aastase võlakirja tootlus on hetkel 2,12 protsenti, samas kui 6-kuulise võlakirja pealt on võimalik teenida 3,04% .