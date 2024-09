„Ettevõttes valitses täielik korralagedus.“ Seni tagaplaanile hoidnud Nordica juht räägib, mis 14 kuu jooksul on juhtunud

„SAS andis meile eelmisel nädalal teada, et nad on otsustanud valida teise tee. See oli uudiseks ka meile,“ tunnistab viimased 14 kuud ametis olnud Nordica ja selle tütarfirma Regional Jeti tegevjuht, pika lennundussektori kogemusega hollandlane Remco Althuis (55). Seda, et SAS-i koostööpartneri vahetus tuli rahvusliku lennufirma omanikule, Eesti riigile uudisena, tunnistas eelmisel nädalal ka kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu (38).