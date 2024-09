Kasutatud autode müüja: lähenev mootorsõidukimaks on autoostjad lõpuks liikvele ajanud

Tema sõnul on Longol läinud turu olukorda arvestades hästi. Ettevõtte müüginumbrid kõigis kolmes Balti riigis on püsinud stabiilsed võrreldes eelmise aastaga. „Eesti müük oli esimeses kvartalis veidi tagasihoidlikum, kuid alates maist ja eriti suvekuudel parem kui eelmine aasta. Tundub, et lähenev mootorsõidukimaks on lõpuks suurendanud autoostjate huvi ning lähikuudel ootame suuremat ostlemist,“ märkis Uukkivi, lisades, et järgmise aasta alguses võib autoturul oodata vaikust.