Valitsus suurendab kaitsefondi 50 miljonilt 100 miljonile

„Ettevõtete huvi kaitsefondi vastu on suur, sest kahese kasutusega või surmavaid tehnoloogiaid arendavatel ettevõtetel on keeruline oma tegevuse finantseerimiseks kapitali kaasata. Eesti riigi julgeoleku tagamiseks on kaitsefondi suurendamine oluline samm ja ka sõnum investoritele – riigi poolt tehtav panus on eeskujuks ja annab erasektori fondidele suurema kindluse investeerimisotsuste langetamiseks,“ selgitas majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.