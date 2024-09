Eesti poodidele makselahendusi pakkunud, kuid pankrotti läinud idufirma asutaja lõi uue ettevõtte, mis tegeleb täpselt sama asjaga

Sokolovas kirjutab postituses, et kahjuks ei õnnestunud kevin.iga loodetud edu saavutada, kuid seda soovitakse teha uue firmaga, mil nimeks OpenNFC Network.

Leedu äriregistrist selgub, et selline firma on tõesti olemas ja loodi kolm kuud tagasi. Ettevõttel on kaks töötajat ja Leedu sotsiaalametile 3773,65 eurot võlgu.