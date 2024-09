Lepingutasuta lisaraha kuni 35 000 eurot

Arvelduskrediit firmadele ehk krediidiliin pakub ettevõtetele paindlikku ja kiiret lahendust, kus raha on kättesaadav kohe, kui seda vaja on, ilma lepingutasude ja pika ooteajata.

Mis on arvelduskrediit?

Arvelduskrediit on virtuaalne krediidiliin, mis võimaldab ettevõtetel kasutada raha, mida neil soovitud hetkel pangakontol ei ole. See tähendab, et kui näiteks klient hilineb maksetega või ilmnevad ootamatud kulutused, on arvelduskrediit ideaalne lahendus lisaraha kasutamiseks. Laen.ee pakub kuni 35 000 euro suurust krediidilimiiti ja intressimäärad algavad vaid 2%-st kuus. Erinevalt traditsioonilistest laenudest puuduvad lepingutasud ja krediidiliin on tähtajatu, mis tähendab, et seda saab kasutada vastavalt vajadusele.

Miks on arvelduskrediit firmadele kasulik?

Kiire juurdepääs rahale – taotluse esitamine võtab vaid mõne minuti ja vastus saabub ühe tunni jooksul. Raha saab ettevõtte kontole kanda kohe, kui seda on vaja.

Lepingutasud puuduvad – erinevalt paljudest teistest finantstoodetest ei ole arvelduskrediidi avamisel lepingutasu ega halduskulusid.

Paindlikkus ja mugavus – intressi tuleb maksta ainult kasutatud summalt. Kui krediidiliini ei kasutata, ei kaasne mingeid kulusid.

Korduvkasutatav – üks kord tehtud taotlus tagab, et raha on vajaduse korral alati käepärast, ilma et peaks iga kord uut taotlust esitama.

Kuidas arvelduskrediit töötab?

Kui oled saanud krediidilimiidi kinnituse, on rahalised vahendid alati ettevõtte käsutuses. Võimalik on raha oma pangakontole kanda kohe, kui ilmnevad ootamatud kulutused või vajad kiiresti raha näiteks uue projekti käivitamiseks.

Näide elust:

Oletame, et ettevõte ootab olulise äripartneri makset, kuid raha ei laeku õigel ajal. Samal ajal on vaja osta materjale või maksta töötajatele palka, kuid pangakontol on raha otsas. Panga poole pöördumine on esimene mõte, aga pangalaenude protsess on tihti keeruline ja aeglane. Pangalaenuga kaasnevad lepingutasud ja protsess võib kesta nädalaid.