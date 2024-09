Elering plaanib seitse aastat vana peahoone ümber ehitada

„Praegune Eleringi kontorihoone on ehitatud ajal, mil ümberringi valitses hoopis teine julgeolekuolukord ja see ei vasta enam energiajulgeoleku tagamiseks vajalikele standarditele,“ ütles Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk. „Elering peab ka keerulistel hetkedel energiasüsteemi töös hoidma, selleks on vaja tagada nii taristu kui juhtimiskeskuse stabiilne töö,“ lisas Kilk.