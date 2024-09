Pank selgitab: millised on noori puudutavad müüdid kodulaenu võtmisel?

Vaatame, kas levinud müütidel ja hirmudel on tõepõhi all.

1. Pank ei anna nagunii laenu

Sageli võib tunduda, et sissetulek ei ole piisav soovitud laenusumma saamiseks. Tänapäeval on aga võimalik taotleda kodulaenu koos vanemaga, mida veel 10 aastat tagasi teha ei saanud. „Lisaks tuntud KredExi käendusele on noorel võimalus võtta oma esimene kodulaen vanema abiga, mis suurendab rahalist paindlikkust ja tõstab tõenäosust soovitud kodu osta. Vanem saab sel juhul kaastaotlejana noorele abiks tulla,“ selgitab LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel.

2. müüt: Ma pean maksma kodulaenu kuni pensionini

Tõepoolest, 30 aastat on maksimaalne aeg, milleks pank võib eluasemelaenu anda. Selline pikk periood võib tekitada noortes kõhklust, siiski on nii pikk laenuperiood laenuvõtjale pigem kasulik.

„Aeg mängib noorte kasuks, kuna neil on võimalik võtta laenu maksimaalseks perioodiks, mis tagab madalamad igakuised maksed. Seega võivad laenumaksed olla väiksemadki kui üürikulud,“ selgitab Vatsel. „Noorte tingimused eluaseme ostmiseks on paindlikumad ja lihtsamad kui näiteks lastega peredel. Väike stuudiokorter on hea valik esimeseks koduks, kuna ka selle ülalpidamiskulud on tavaliselt madalad. Näiteks võib Tallinnas Mustamäel asuva ühetoalise korteri, mille hind on 80 000 eurot, kuumakse olla alla 400 euro, kui omafinantseering on 10 000 eurot,“ toob Vatsel näiteks.