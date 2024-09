Gunvor pakub rahvusvahelist haaret

„Töö, mida Gunvori Tallinna kontoris tehakse, on samavõrd põnev kui stressirohke – inimestelt nõutakse palju, kuid ka vastu pakutakse palju. Loomulikult on alguses hirmuäratav, et tehingud, mille eest me vastutame, ulatuvad sadade miljonite dollariteni kuid sellega harjub,“ muheleb Zernask. Lutsoja lisab vahele, et ülemise otsa summad on küll pigem erandjuhud, kuid keskmine on ikkagi väga suur number.

Piltlikult astub Tallinna kontor mängu siis, kui peakontoris Genfis või mujal on trader’id mingi kauba kokku leppinud: nüüd algab lepingute sõlmimine, tarne detailide läbirääkimised, kindlustuste korraldamine ja loomulikult iga tehinguga kaasas käiva logistilise pusle lahendamine. Ettevõtte Gunvor Services operatsioonide juht ja juhatuse liige Piret Zernask ütleb, et see viimane ongi kogu tema töö kõige paeluvam osa.

„Tallinna kontor oli pikalt ettevõtte kõige suurem, kuid isegi praegu on siia koondunud Gunvori ühed olulisemad ülesanded. Meie inimesed tegelevad globaalsetel turgudel, liigutades tooraineid kõikidel mandritel ja kõikidel viisidel – peamiselt muidugi laevadel, kuid väiksemates mahtudes ka mööda raud- ja maanteed. Oleme selles suhtes pisut eriline ettevõte, et me ei tooda ega müü midagi Eestis, me ei too ega vii siit midagi. Meie väärtus on meie kontoris töötavad inimesed, nende teadmised, oskused ja rahvusvaheline haare. Töötame väljapool Eestit, palgad ja maksud aga maksame Eestis,“ räägib ettevõtte Gunvor Services, mis on grupi Eesti firma ametlik nimi, juhatuse liige Margus Lutsoja.

Gunvor Grupi lipukiri ütleb, et ettevõte tegeleb energia liigutamisega, mis tähendab, et Gunvor kaupleb nii toornafta, bituumeni, bensiini, raskekütuste kui ka maagaasi, LPG, LNG, biokütuste ja mitteväärismetallidega. Kuigi tehinguid mainitud toorainetega tehakse ettevõtte erinevates kontorites üle maailma, siis Tallinnas asub inimeste arvu poolest Gunvori teine kontor, mis on kogu ettevõtmise vereringe. Tornimäele on koondunud kogu toormekaupleja EMEA logistikaosakond, suur hulk IT-inimesi, back office ja finantstegevused ning mitut liiki juriidilised ülesanded, alustades järelevalvest ja lõpetades lepingutega.

Gunvori Tallinna kontoris töötab ligi 230 inimest ja seda tervelt 29 erinevas ametis. Lisaks on Gunvori töötajate keskmine staaž 8 aastat, mis on selge testament sellele, et ettevõte väärtustab oma töötajaid ja panustab nende igakülgsesse heaolusse. Aga pikad staažid ei tähenda, et pidevalt ei otsitaks enda hulka „uut verd“ ja särasilmseid logistikuid, kes saaksid hakata juhtima maailma toormevedusid.

„Töövestlusel vaatame me peamiselt inimesele silma: kas seal on sära, kas sealt paistab õppimistahe, vaba suhtlusoskus ja meeskonnamängija võimekus. Kui juriidilisse, finantsvõi IT- osakonda otsime kindla taustaga inimesi, siis operatsioonide peale sobivad ka need, kellel pole konkreetset logistiku väljaõpet. Meil on näiteks üks töötaja, kes enne Gunvorisse tulemist töötas filoloogina. Küsimus on alati tahtes ja soovis meie pakutavat tööd teha,“ räägib Lutsoja.

Võimalus rahvusvaheliseks läbilöögiks

Olgugi et töökoht paikneb füüsiliselt Tallinnas, siis „mänguväljakuks“ on kogu planeet. Töö toimub peamiselt inglise keeles ja ajavööndites, kus tehingud aset leiavad ning toorained liiguvad. See aga ei tähenda, et tööle tulles jäädaksegi ühele positsioonile pidama. Zernask tuli Gunvori tööle sekretäriks ja on praeguseks jõudnud kogu maailmas äärmiselt hinnatud ning nõutud positsiooni.

„Meil on võimalus liikuda horisontaalselt positsioonide vahel, näiteks alustada toornafta logistikaga ja kui on huvi, siis mingite aastate pärast minna biokütuste või maagaasi peale üle. Loomulikult on need täiesti erinevad maailmad, kuid selleks, et end teravana hoida, on see vägagi soositud. Sama loomulikult nõuab iga uus töölõik õppeprotsessi, mis meil majas toimub nii-öelda meister- sell-loogikas, kus mingit tööd teinud inimene võtab „rohelise“ töötaja enda tiiva alla. Selline õppeprotsess on siiani olnud kõige edukam,“ räägib Zernask.

Lutsoja lisab, et kuna tegemist on rahvusvahelise ettevõttega, on võimalik karjääri jooksul töötada ka väljaspool Eestit. Ikka selleks, et end täiendada, misjärel tulla Tallinna haru veelgi paremaks tegema.

„Meil on äärmiselt kokkuhoidev meeskond, kus üksteise aitamine on norm, ühised tegevused ja ka tööväline läbikäimine üsna tavaline. Nagu öeldud sai, siis meie väärtus on meie inimesed,“ võib kogu vestluse juhtkonnaga kokku võtta.