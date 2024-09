Aalto pakub töötajatele ja tööandjatele „päästerõngast“

„Meie suurimad kliendid on erinevad tööstus-, tootmis- ja ehitusettevõtted, logistikakeskused, HORECA-sektor ehk valdkonnad, kus on vaja näiteks hooajaliselt rohkem töökäsi töölõikudele ja kus sageli ka perfektne eesti keele oskus pole määrav. Meilt on võimalik tellida motiveeritud ja töökaid inimesi ilma selleta, et peaks ise alustama nende otsinguid, vormistama töölepinguid, tegelema mahuka paberimajandusega või mõtlema sellele, kuidas töö lõppedes tekkinud töösuhe ka lõpetada,“ räägib Aalto Eesti tegevjuht Toomas Tava.

Aalto Eesti on aastaid Eestis töötamise vastu huvi üles näidanud ukrainlasi ettevõtetele pakkunud ja tõestanud, et tegemist on kõikidele kasuliku lahendusega: ettevõte saab kiirelt ja muretult hea töötaja ning inimene otsitud töö.

Ukrainlased jäätise- ja maiustusetööstuses

Näiteks on suureks Aalto Eesti pakutava Ukrainast tulnud renditööjõu kasutajaks erinevad jäätisetootjad, kellel on kevadest kuni sügiseni vaja hooajalisi töökäsi, et suudaks turunõudlust täita. Renditööjõu positiivne olemus on see, et kui ühes kohas töö otsa saab, tekib seda teises kohas juurde – septembris algab nii kommi- kui ka küpsisevabrikutes jõuludeks valmistumine ja jällegi vajatakse töökäsi. Samas paljudes muudes tööstustes ja ladudes on renditööjõul rakendust läbi aasta.

„Meie valime välja kliendile sobilikud töötajad, teeme töötajatega lepingud, korraldame ära kõik vajalikud tööload, tervisetõendid, sertifikaadid, samuti majutuse, transpordi ja tööjõu tellinud ettevõttel jääb üle vaid töötajad vastu võtta ning tasuda igakuiselt üks meie esitatud arve, kus on kirjas kokkulepitud tunnihinna alusel tehtud töötunnid. Meie ülesanne on tagada see, et õige inimene saaks meie poolt leitud õigele töölõigule. Meile on oluline luua iga ettevõttega pikaajaline ja usaldusväärne töösuhe, mis oleks kasulik kõikidele,“ mainib Tava.