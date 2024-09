ERRi uue telemaja ehitushankele laekus kuus pakkumust

Riigihankega otsib ERR koostöös RKAS-iga uue telemaja ehitustööde peatöövõtjat. „Huvi hanke vastu on olnud suur, mida kinnitab ka osalevate ettevõtete arv ning hanke käigus pakkujate poolt esitatud küsimuste hulk ja sisu,“ märkis Eesti Rahvusringhäälingu haldusdirektor Janar Vilde. Pakkumused esitasid: OÜ Nordlin Ehitus ühispakkumus koos Reme Grupp OÜ-ga, Nordecon AS, OÜ Fund Ehitus, AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ühispakkumus koos OÜ Astlanda Ehitusega, Ehitus5ECO OÜ, AS Merko Ehitus Eesti.